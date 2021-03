Katy Perry soll eigene Show in Las Vegas bekommen

Katy Perry könnte schon bald in Las Vegas auf der Bühne stehen. (jom/spot)

20.03.2021 18:30 Uhr

Steht sie bald wieder auf der Bühne? Katy Perry soll in Las Vegas ihre eigene Show erhalten und damit der Star eines ganz neuen Casinos werden.

Céline Dion (52), Britney Spears (39), Lady Gaga (34) oder Elton John (73) wurde diese Ehre bereits zuteil: Jetzt soll Katy Perry (36, „Smile“) ihre eigene Show in Las Vegas erhalten. Wie die Branchenseite „Billboard“ berichtet, wird die Sängerin der Star des neuen Resorts World Casino in der Zockermetropole. An den Start gehen soll die Produktion in dem 5.000 Zuschauer fassenden Theater bereits Ende 2021. Im Sommer dieses Jahres soll das Hotel mit Casino eröffnen.

Ende August 2020 veröffentlichte Katy Perry ihr bis dato letztes Album „Smile“. Im selben Monat kam auch ihre Tochter Daisy Dove zur Welt. Ihr Vater ist Schauspieler Orlando Bloom (44, „Der Herr der Ringe“), mit dem Perry seit 2016 liiert und seit 2019 verlobt ist. Derzeit ist Perry als Jurorin von „American Idol“, dem US-amerikanischen Pendant von „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen.