Katy Perry und Orlando Bloom haben noch keinen Namen für ihre Tochter

Wie wird das Baby von Orlando Bloom und Katy Perry heißen? Selbst die werdenden Eltern kennen den Namen ihrer Tochter noch nicht. Sie wollen die Entscheidung tatsächlich erst nach der Geburt treffen.

Viele Frauen wissen bereits sehr früh, wie ihr späteres Baby einmal heißen soll. Nicht so Katy Perry (35, „Witness“): Die schwangere Sängerin verriet während eines Radio-Interviews in der Show „Karson & Kennedy“, dass sie noch nicht wisse, wir sie ihre Tochter nennen werde. Sie und auch ihr Verlobter Orlando Bloom (43, „Carnival Row“) müssten sich noch entscheiden, man lasse sich dafür sogar bis nach der Geburt Zeit. „Wir haben Optionen und sie wird es uns sagen“, so Perry über den Stand der Planungen.

Als werdende Mutter sei sie sehr aufgeregt, vor allem auch weil sie mitten in der Corona-Pandemie ein Kind während dieser „wilden Zeit“ auf die Welt bringen werde. Generell beschreibt sie eine Gefühlsachterbahn während ihrer Schwangerschaft. Jede erdenkliche Stimmung habe sie schon durchlebt: ängstlich, voller Freude, überfordert und auch niedergeschlagen. Für sie habe das Elternsein außerdem bereits mit der Schwangerschaft begonnen, seitdem habe sie bereits viele Opfer für ihr Kind gebracht.

(dr/spot)