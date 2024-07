Mit den Kindern Katy Perry und Orlando Bloom machen Traumurlaub in Saint-Tropez

Orlando Bloom und Katy Perry am Strand von Saint-Tropez. (dr/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 11:58 Uhr

Katy Perry und Orlando Bloom verbringen ihren Sommerurlaub derzeit in Südfrankreich: Im Nobelort Saint-Tropez legten sie am Montag einen entspannten Strandtag hin - natürlich mit Kindern und Freunden an ihrer Seite.

Der Popstar Katy Perry (39) und der Schauspieler Orlando Bloom (47) machen weiterhin Urlaub am europäischen Mittelmeer. Wie Bilder beweisen, genoss das Pärchen am Montag, dem 15. Juli, einen gemeinsamen Strandtag im Nobelort Saint-Tropez in Südfrankreich – gemeinsam mit ihrer Tochter Daisy Dove (3), Blooms Sohn Flynn Christopher (13) und einigen Freunden. Die beiden verlobten Superstars befinden sich aktuell auf ausgedehnter Europa-Reise. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, wurden Perry und Bloom in den letzten Tagen bereits in Italien und auf der Insel Sardinien gesehen.

Zum Mittagessen ging es für Perry, Bloom und Co. in Saint-Tropez laut übereinstimmenden Medienberichten in den Edel-Beachclub "Le Club 55". Perry wählte als Strandoutfit einen schwarz-weißen Bikini mit Vichy-Muster. Bloom setzte auf einen weniger eleganten Look: blaue Badeshorts, blaues Schwimm-Shirt und dunkle Basecap. Die beiden schienen bei ihrem Strandbesuch sichtlich Spaß zu haben und nutzten auch die Gelegenheit für einen zweisamen Ausflug in die Wellen. Dort umarmten sich die beiden zärtlich, küssten sich und alberten im Wasser umher.

Katy Perry wurde im Sommer 2020 zum ersten Mal Mutter

Katy Perry und Orlando Bloom sind seit Anfang 2016 mit einer kleinen Unterbrechung liiert. Im Frühjahr 2020 erfolgte die Verlobung und im darauffolgenden August wurde die gemeinsame Tochter Daisy Dove geboren. Es ist das erste Kind von Katy Perry. Der britische Darsteller Bloom hat aus seiner Beziehung mit Model Miranda Kerr (41), die sich nach rund drei Jahren Ehe im Oktober 2013 trennten, einen weiteren Sohn: Flynn Christopher.