Katy Perry und Orlando Bloom sind schwanger

Katy Perry und ihr Partner Orlando Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Sängerin und der Schauspieler sind schon seit einer Weile verlobt. Nun enthüllte die ‚I Kissed A Girl‘-Interpretin in ihrem neuesten Video einen Babybauch und macht damit nicht nur ihren Fans eine Freude.

Am Ende des Clips zu ihrer neuen Single ‚Never Wort White‘ zeigt die 35-Jährige ihre Schwangerschaftskugel. Darin ist sie einmal von Blumen überhäuft und einmal in einem Hochzeitskleid mit kugelrundem Bauch singend zu sehen. Dazu schrieb Perry: „Lasst mich nur sagen, dass es ein vollbepackter Sommer wird…“ Sie fügte ein Herz sowie den Hashtag zu ihrer neuen Single hinzu, die am 4. März herauskam.

„Aufgeregt und glücklich“

In einem Live-Chat danach erklärt sie: „Wir sind aufgeregt und glücklich.“ Niemals hätte sie länger ein Geheimnis für sich behalten müssen, so Perry. Für sie ist es das erste Baby, ihr Verlobter zieht bereits den neunjährigen Flynn aus der früheren Beziehung mit dem australischen Model Miranda Kerr groß. Im Sommer soll Katy das Kind zur Welt bringen.

Hochzeit kommt

Auch noch in diesem Jahr soll die Hochzeit des Promi-Paares stattfinden. Die Vorbereitungen geht die Musikerin dabei ganz gelassen an, wie sie im Interview mit dem australischen ‚Stellar‘-Magazin erklärte: „Ich nenne mich selbst einen ‚Brautchiller‘ anstatt eines ‚Brautzilla‘. Orlando und ich haben den gleichen Ansatz. Es geht nicht um die Party, sondern um das Zusammenkommen der Menschen, die uns zur Rechenschaft ziehen, wenn die Dinge schwierig werden. Weil es echt großartig ist und dann wird es echt hart. Das sind einfach die Tatsachen, wenn man mit jemandem zusammen ist, der einen herausfordert, [die beste Version von sich] zu sein.“