02.09.2020 17:30 Uhr

Katy Perry und Orlando Bloom: Süße Babygeschenke von den Stars

Seit einer Woche sind Orlando Bloom und Katy Perry nun stolze Eltern der kleinen Daisy Dove Bloom. Und auch prominente Freunde freuen sich mit. Was Lionel Richie und Beyoncé zur Geburt geschickt haben, zeigt die Sängerin nun auf Instagram.

Seit einer Woche ist die Tochter von Katy Perry (35, „Roar“) und Orlando Bloom (43, „Herr der Ringe“) nun auf der Welt – und das freut nicht nur die engste Familie. Wie die Sängerin und frisch gebackene Mutter auf Instagram zeigt, nehmen auch befreundete Stars teil am Elternglück des Paares. Teilweise mit kostspieligen Geschenken!

So schickte Lionel Richie (71, „All Night Long“) ein sprudelndes Geschenk, das vor allem die Eltern freuen dürfte: eine Flasche Champagner. Die kam allerdings in einem zuckersüßen Einhorn-Bademantel im Babyformat, wie in der Story von Perry zu sehen ist. So hat die kleine Daisy Dove Bloom auch etwas von dem Geschenk.

Eine weitere Aufmerksamkeit kam von keiner Geringeren als Queen B aka Beyoncé (38, „Crazy in Love“): Sie schickte ein großes Bouquet aus weißen Rosen und Lilien an die neue Kleinfamilie. Bereits letzte Woche durften sich Bloom und Perry über Glückwünsche zahlreicher Stars freuen, darunter Hillary Clinton (72), Millie Bobby Brown (16, „Stranger Things“), Justin Theroux (49, „The Leftovers“) und Blooms Ex-Frau Miranda Kerr (37).

(mia/spot)