01.12.2020 11:15 Uhr

Katy Perry verkleidet sich als XXL-Weihnachtsbaum

Mit ihrem neuesten Look stimmt sich Katy Perry auf die Weihnachtsfeiertage ein. Die Sängerin hat sich als XXL-Tannenbaum verkleidet.

Katy Perry (36, „Smile“) ist bereit für Weihnachten! Die Sängerin ist nicht nur in besinnlicher Stimmung, sie hat auch schon das perfekte Outfit für die Feiertage parat: das Kostüm eines XXL-Weihnachtsbaums. Auf Instagram zeigt sie sich in einem kurzen Clip als glamouröse Tanne – Lametta, Lichterkette und Christbaumkugeln inklusive. „Warum den Baum fällen, wenn du der Baum sein kannst?“, witzelt Perry. Ebenfalls im Video zu sehen: ein großer Berg an Geschenken.

Gefallen an dem besonderen Look dürfte vor allem Perrys Tochter Daisy Dove finden. Die Kleine erblickte im August das Licht der Welt. Vater von Daisy ist der Schauspieler Orlando Bloom (43, „Der Herr der Ringe – Die Gefährten“), mit dem Katy Perry seit Februar 2019 verlobt ist.

(eee/spot)