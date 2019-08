Katzenberger-Mutti Iris Klein versucht’s nochmal mit ’ner Malle-Bar

Freitag, 2. August 2019 14:09 Uhr

Iris Klein möchte bald eine neue Bar auf Mallorca eröffnen. Die Mutter von Reality-Darstellerin Daniela Katzenberger war vor einiger Zeit nach Mallorca ausgewandert, um sich dort ein neues Leben aufzubauen und in der Nähe ihrer Tochter zu sein. Nach wenigen Tagen musste sie die Beachbar ‘Evergreen’, an der sie mit beteiligt war, wieder schließen. Aber was genau war vorgefallen?

Im Interview mit der Illustrierten ‘Gala’ erklärt die 52-Jährige jetzt: „Mein ursprünglicher Plan war es, ein kleines Café am Meer zu eröffnen, aber dann wurde es riesengroß. Ich habe richtig Vollgas gegeben. Die ganzen Ideen und das Konzept waren von mir. Wochen lang habe ich jeden Tag geschuftet und mich um alles gekümmert.“

Quelle: instagram.com

„Ich habe mich in mein Bett verkrümelt und geheult“

Doch dann der Zwischenfall: „Am Tag der Eröffnung sind die stillen Teilhaber dann plötzlich nach vorne getreten und wollten alles übernehmen. Ich habe die Geschäftsführer-Position dann niedergelegt und die Beachbar freiwillig verlassen. Daraufhin haben die gemerkt, dass es ohne mich gar nicht so richtig funktioniert. Viele Mitarbeiter haben gekündigt. Man muss schon wissen, wie man mit Menschen umgeht und das konnten diese Leute eben nicht. Die Bar steht jetzt nach wie vor leer.“

Die Folge: „Ich habe mich natürlich erstmal wieder in meinem Bett verkrümelt und geheult. Mein Mann ist derjenige, der mich dann immer rauszieht und mich wieder aufmuntert. Als Mutter will man seinen Töchtern immer Stärke mitgeben. Man hat ja auch eine Vorbildfunktion und kann nicht immer nur schwach im Bett liegen.“ Deshalb plane die Ex-Gastronomin jetzt schon, eine neue Bar auf Mallorca zu eröffnen: „Ich arbeite darauf hin, es gibt schon genaue Pläne. Ich lasse mich nicht unterkriegen.“

Na dann kann sie sich ja schon mal bei ‚Goodbye Deutschland‘ bewerben.