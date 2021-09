Kaya Scodelario ist zum zweiten Mal schwanger

Kaya Scodelario ist unter anderem aus den "Maze Runner"-Filmen bekannt. (wag/spot)

19.09.2021 15:31 Uhr

Die britische Schauspielerin Kaya Scodelario ist wieder schwanger. Das gab der "Maze Runner"-Star jetzt via Instagram bekannt.

„Maze Runner“-Star Kaya Scodelario (29) und ihr Ehemann Benjamin Walker (39) werden zum zweiten Mal Eltern. Mit der freudigen Nachricht überraschte Scodelario ihre Fans am 18. September bei Instagram.

Sie habe „versucht, eins dieser schönen Schwangerschafts-Bekanntgabe-Fotos“ zu inszenieren, schrieb die 29-Jährige zu einem Selfie, auf dem ihr wachsender Babybauch zu erkennen ist. Gelungen ist es ihr jedoch nicht: „Dann wurde mir klar, dass ich momentan VIEL ZU müde, kaputt und faul bin. Hier bin ich also stattdessen, wie ich im Spiegel komisch das Gesicht verziehe, während ich zum ersten Mal seit sechs Monaten Make-up trage.“ Sie und ihr Mann seien „offensichtlich sehr glücklich, aber hauptsächlich super müde.“

Sie haben bereits einen vierjährigen Sohn

Die Schauspielerin, die auch in dem Disney-Abenteuer „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ und der Serie „Skins – Hautnah“ zu sehen war, lernte Schauspieler Benjamin Walker 2014 an einem Filmset kennen. Ein Jahr später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. 2016 wurden Scodelario und Walker zum ersten Mal Eltern eines Sohnes.