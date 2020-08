07.08.2020 11:18 Uhr

Keanu Reeves bleibt „John Wick“: Fünfter Teil offiziell bestätigt

Die Actionreihe "John Wick" endet nicht mit Teil vier. Hauptdarsteller Keanu Reeves wird direkt im Anschluss auch einen fünften Teil drehen.

„John Wick: Kapitel 4“ ist für 2022 angekündigt. Nun steht fest, dass die Actionreihe mit Keanu Reeves (55, „Matrix“) in der Hauptrolle in die Verlängerung geht und auch einen fünften Teil bekommen wird. Das bestätigte das zuständige Filmstudio Lionsgate laut Informationen des US-Branchenblatts „Deadline“. Ein möglicher Veröffentlichungstermin ist aber noch nicht bekannt.

Keanu Reeves ist dick im Geschäft

Demnach erklärte Lionsgate-Chef Jon Feltheimer (68), dass die beiden Filme im Frühjahr des nächsten Jahres direkt nacheinander gedreht werden sollen, wenn es der Zeitplan von Keanu Reeves zulasse. Der Hollywood-Star ist noch mit den Dreharbeiten zu „Matrix 4“ eingespannt, die wegen der Corona-Krise unterbrochen werden mussten und derzeit in Berlin stattfinden.

Die „John Wick“-Reihe startete im Jahr 2014. „Kapitel 2“ erschien 2017, „Kapitel 3“ im Jahr 2019. Die drei Filme haben weltweit über 570 Millionen US-Dollar eingespielt.

Als nächstes kehrt Keanu Reeves aber erst einmal als Ted Logan zurück. Bereits am 1. September soll „Bill & Ted Face the Music“, der dritte Teil der Kultfilmreihe, als Video-on-Demand sowie in den US-Kinos verfügbar sein.

(cam/spot)