"Das Herz geht einem einfach auf" Keanu Reeves: Date-Night mit seiner Alexandra bei Filmpremiere

Alaxandra Grant und Keanu Reeves sind seit 2019 offiziell zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 22:00 Uhr

Keanu Reeves ist in Begleitung seiner Partnerin Alexandra Grant bei der Filmpremiere von "Sonic the Hedgehog 3" erschienen. "Es ist wirklich etwas Besonderes, Seite an Seite zu sein", schwärmte der Schauspieler von dem Pärchenauftritt.

Keanu Reeves (60) hat bei der Premiere von "Sonic the Hedgehog 3" in höchsten Tönen von seiner Freundin Alexandra Grant (51) gesprochen. Der Schauspieler, der in dem Animationsfilm die Figur Shadow spricht, kam am 16. Dezember gemeinsam mit ihr zu dem Event im TCL Chinese Theatre in Los Angeles.

Auf dem roten Teppich trug Reeves einen dunklen Anzug mit gestreifter Krawatte, Grant erschien in einem mantelähnlichen Kleid mit floralem Muster. So posierte das Paar Hand in Hand für die Fotografen und lächelte sich immer wieder vertraut an.

Neben Reeves sind in "Sonic 3" auch Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, James Marsden und Tika Sumpter zu hören. Die neueste Verfilmung der Videospielreihe startet am 25. Dezember in den deutschen Kinos.

"Das Herz geht einem einfach auf"

Im Interview mit "Entertainment Tonight" konnte Keanu Reeves dann auch nicht umhin, von dem gemeinsamen Abend mit seiner Partnerin zu schwärmen. "Wir haben uns herausgeputzt und es war sehr aufregend und irgendwie nervenaufreibend, aus dem Auto auszusteigen. Es ist wirklich etwas Besonderes, Seite an Seite zu sein", so der Synchronsprecher. Auch den Anblick von Grant in der schicken Abendgarderobe bedachte er mit bewundernden Worten: "Das Herz geht einem einfach auf."

Keanu Reeves und Alexandra Grant, eine US-amerikanische Künstlerin, sind seit 2019 offiziell zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. "Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als meine Beziehung begann, meine eigene Karriere aufgebaut hatte", erklärte Grant dem" People"-Magazin 2023 in einem seltenen privaten Interview. Das Paar fühle sich sowohl zusammen als auch alleine wohl – es sei im besten Sinne "voneinander abhängig und gleichzeitig unabhängig".