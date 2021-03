Keanu Reeves: Film und Serie zu seinem Comic „BRZRKR“

23.03.2021 08:46 Uhr

Keanu Reeves hat neue Projekte: Netflix hat angekündigt, aus seinem Comic "BRZRKR" einen Film und eine Serie zu machen. Der Schauspieler wird die Hauptrolle übernehmen.

Der Comic von Hollywood-Star Keanu Reeves (56, „John Wick“), „BRZRKR“, hat bei Netflix offenbar viele Fans. Der Streamingdienst hat sich die TV-Rechte gesichert, wenige Tage, nachdem die erste Ausgabe erschienen ist. Entwickelt werden soll daraus ein Film sowie eine Anime-Serie als Spin-off, wie Netflix nun bekannt gab. Reeves fungiert als Produzent und wird an beiden Projekten auch selbst mitwirken: Er soll die Hauptrolle in dem Film spielen und der Figur in der Anime-Serie seine Stimme leihen. Für den Comic hat Reeves mit Ron Garney und Matt Kindt zusammengearbeitet.

In „BRZRKR“ geht es um einen unsterblichen Krieger. Nachdem er lange umhergewandert ist, hat er endlich eine Zuflucht gefunden – er arbeitet für die US-Regierung, um die Schlachten zu kämpfen, die für andere zu gefährlich sind, heißt es in der Beschreibung zu der Geschichte. Im Gegenzug will er die Wahrheit über seine Existenz klären… und wie man sie beendet. Der Film soll sich um den Comic drehen, der auf zwölf Ausgaben angelegt ist, während die Anime-Serie andere Elemente des „BRZRKR“-Universums erforschen werde, berichten US-Medien.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ

— NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021