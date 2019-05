Keanu Reeves: Motorradfahren im Schwarzwald

Donnerstag, 16. Mai 2019 14:30 Uhr

Keanu Reeves ist bekanntlich ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, auch wenn ihm häufig die Zeit für Touren fehlt. Auf den Schwarzwald aber hätte er große Lust.

Schauspieler Keanu Reeves (54) würde in Deutschland gerne mal einen Ausflug im Südwesten machen. „Ich hätte Lust, eine Motorradtour durch den Schwarzwald zu machen“, sagte der einstige Frauenschwarm der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das wäre großartig.“ Er sei nicht oft auf Motorradtouren unterwegs, dafür müsse er immer erst Zeit finden.

Ein paar blaue Flecken

In neuen Kinofilm „John Wick: Kapitel 3“ spielt Reeves erneut einen Auftragskiller. Diesmal wird ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Den Dreh hat der „Matrix“-Star allerdings ohne größere Blessuren überstanden. Es seien „nicht all zu viele“ blaue Flecken gewesen, sagte Reeves. Der Film startet am 23. Mai in den deutschen Kinos. (dpa/KT)