Keanu Reeves: Süße Überraschung für einen Fan

Samstag, 20. Juli 2019 23:32 Uhr

Keanu Reeves festigt mit der neuesten Aktion mal wieder seinen Ruf als Hollywoods wohl bodenständigster Star. Er hinterließ nämlich eine süße Nachricht für einen Fan, der diese Woche auf einem Werbeschild für den Schauspieler schwärmte.

Der 54-Jährige fuhr gerade mit dem Drehbuchautor Ed Solomon zum Set vom seinem neuen Film „Bill & Ted Face The Music“ in Louisiana, als er auf dem Rasen eines Fans ein Schild mit der Aufschrift „You’re Breathtaking („Du bist atemberaubend“) entdeckte.

Als der „John Wick“-Star das Schild sah, hielt er an und kniete sich ins Gras, um „Stacey, You’re Breathtaking („Stacey, du bist atemberaubend“) zusammen mit seiner Unterschrift drauf zu schreiben. Solomon teilte Fotos des schönen Moments auf Twitter mit Fans, die den Schauspieler für seine von Herzen kommende Tat lobten. Der Drehbuchautor schrieb: „Gestern war dieses Schild auf einem Rasen auf dem Weg zum Setting. Keanu ist aus dem Auto gesprungen und hat das hier getan“.

Quelle: twitter.com

„Er kam einfach in meinen Garten spaziert“

Keanus Superfan Stacey Hunt erzählte jetzt auch von dem Treffen mit dem Hollywood-Superstar auf ihrem Rasen. Keanu nahm sich die Zeit, mit ihr und ihrer Familie zu plaudern, bevor sie gemeinsam für Fotos posierten.

Stacey erzählte der Website „Nola.com“, dass sie inspiriert gewesen sei, das Schild zu machen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Keanu in ihrer Nachbarschaft filmt. Als sie am Mittwoch zu Fuß nach Hause ging, nachdem sie sich die Dreharbeiten angesehen hatte, sah sie den, für sie im ersten Moment, komplett surrealen Anblick des Hollywood-Stars, der gerade in ihren Garten spaziert kam.

Sie sagte: „Drei Leute stiegen aus dem Auto und gingen in meinen Garten und ich sagte: „Oh mein Gott, das ist Keanu Reeves!“ Ich habe wahrscheinlich ein Dutzend Mal „Auf keinen Fall“ vor mich gesagt. Ich konnte nicht glauben, dass er in meinem Garten war, und er fragte einfach lässig:“ Kann ich dein Schild unterschreiben?“

Eine tolle Aktion lieber Keanu!