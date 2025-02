Fans können sich freuen Keanu Reeves verrät: So steht es um die „Constantine“-Fortsetzung

"Constantine" soll 20 Jahre nach seinem Erscheinen eine Fortsetzung erhalten. (hub/spot)

SpotOn News | 23.02.2025, 11:03 Uhr

Fans können sich freuen: Eine Fortsetzung des Kultfilms "Constantine" könnte demnächst entstehen. Sowohl Keanu Reeves als auch Regisseur Francis Lawrence sind bester Dinge.

Der Kultfilm "Constantine" steht offiziell kurz vor einer Fortsetzung, wie Hauptdarsteller Keanu Reeves (60) verriet. Der "John Wick"- und "Matrix"-Star erzählte in einem "Inverse"-Interview, dass nach jahrelangen Versuchen, ein Sequel des düsteren Thrillers zu drehen, es nun im kreativen Prozess Fortschritte gebe.

Drehbuch soll entstehen

Zusammen mit Regisseur Francis Lawrence (53) versuche er seit über einem Jahrzehnt, diesen Film zu machen, so der Hollywoodstar. "Und wir haben erst kürzlich eine Geschichte zusammengestellt und sie den DC Studios vorgelegt, und sie sagten: 'Okay.' Also werden wir versuchen, ein Drehbuch zu schreiben."

Details wollte der Schauspieler nicht preisgeben. Er bestätigte aber, dass "Constantine 2" in der "gleichen Welt" wie das Original von 2005 spielen wird. "Davon gehen wir nicht weg", fügte er hinzu. "John Constantine wird noch mehr gequält werden."

Das sagt der Regisseur des Films

Vor Keanu Reeves' vielversprechendem Update hatte sich auch schon Francis Lawrence zu Wort gemeldet. Der Regisseur sagte laut "Deadline", das Duo sei "näher als je zuvor an einer Fortsetzung". Der Filmemacher erklärte weiter, dass sie "eine großartige Idee" hätten: "Wir haben uns im Laufe der Jahre einen Haufen Comics angesehen und uns Dinge angeschaut." Er merkte an, dass die Idee für eine Fortsetzung daher rühre, dass sie die Figur "seit 20 Jahren im Hinterkopf haben und einfach nur über Geschichten und Charaktere, die wir lieben, und Ideen, die wir lieben, nachgedacht haben".

"Constantine" basiert lose auf der Comicserie "Hellblazer". Im Mittelpunkt des Films aus dem Jahr 2005, in dem auch Rachel Weisz (54) mitspielt, steht John Constantine (Reeves), ein ängstlicher, kettenrauchender Exorzist mit der Fähigkeit, in die Hölle und zurück zu reisen und das wahre Antlitz von Engeln und Dämonen zu erkennen.