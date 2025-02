Start der dritten Staffel bei Sat.1 Kein Alkohol: Claudia Obert rastet bei „Promis unter Palmen“ aus

SpotOn News | 17.02.2025, 22:45 Uhr

Nach vier Jahren Pause startet "Promis unter Palmen" in Sat.1 in die dritte Runde. Claudia Obert startet als Mobbing-Opfer der ersten Staffel mit etlichen Privilegien. Doch als die Alkoholzufuhr abbricht, rastet die Champagner-Queen völlig aus.

Mobbing-Skandal um Claudia Obert (63) in Staffel eins, Abbruch der Ausstrahlung von Runde zwei nach dem Tod von Willi Herren (1975-2021): "Promis unter Palmen" stand bisher unter keinem guten Stern. Nun versucht es Sat.1 nach vier Jahren Pause noch einmal. Claudia Obert bekommt in der späten Staffel drei (ab 17. Februar montags um 20:15 Uhr in Sat.1, eine Woche vorher bei Joyn) eine zweite Chance. Sie wird als Entschädigung sogar in einer Sänfte in die thailändische Villa getragen. Von Mitarbeitern, die Masken ihrer damaligen Peiniger tragen: Désirée Nick, Mathias Mangiapane und Co.

Damit enden Claudias Privilegien aber nicht. Sie darf sich ihr Wunschbett aussuchen, ist bei der ersten Nominierung geschützt und darf einen Mitspieler vor dem Rauswurf schützen.

Das ist das Fußvolk für Reality-Queen Claudia Obert

Die anderen Promis tuckern im Vergleich zum pompösen Auftritt von La Obert bodenständig in Tuk-Tuks an. Bei dem Fußvolk handelt es sich um: "DSDS"-Clown Cosimo Citiolo (43), der Claudia nackt begrüßt. Der tragische "DSDS"-Bad-Boy Menowin Fröhlich (37), von 160 auf 80 Kilo halbiert. "DSDS"-Sternchen Melody Haase (31), mit ins Gesicht injiziertem Lachssperma. Dating-Show-Dauergast Nikola Glumac (28), ohne Lachssperma, dafür mit reichlich Tinte auf dem Gesicht.

Außerdem dabei: Ex-Nationaltorwart und immer-wieder Pleitier Eike Immel (64). Die Katzenberger-Mutter Iris Klein (57). Youtuber Chris Manazidis alias Christo (38). Trash-Veteranin Lisha Savage (38). Dieter Bohlens ewiges "Teppichluder" janina youssefian (42). Letztere will ihr Image aufpolieren, nachdem sie 2022 wegen eines rassistischen Ausfalls gegen Linda Nobat das Dschungelcamp verlassen musste. Sie macht sich auch hier nicht beliebt, als sie Kim Virginia (29) mit einer Escort-Vergangenheit in Verbindung bringt. Neu im Reality-Game ist Lotto-Millionär Chico, der mit Eike Immel die Neigung zum Verprassen von Geld und mit Menowin Fröhlich die Knasterfahrung teilt.

"Für Geld mache ich alles"

Im ersten Spiel geht es um die Frage, welche beiden Stars Kapitäne werden. Die Promis müssen in zwei Kokosnusshälften Flüssigkeit über einen in großer Höhe angebrachten Balken befördern. Wer sich der Herausforderung stellt, hält eine Kelle mit der Aufschrift "Für Geld mache ich alles" hoch. Als ob die anwesenden Promis finanzielle Anreize bräuchten, um sich vor der Kamera zum Larry zu machen. Außer vielleicht Eike Immel. Bis auf Claudia wollen alle je 500 Euro in die Kasse spülen. Aber die Unternehmerin ist ja ohnehin safe. Melody und Cosimo, die schon froh sind, ihre Höhenangst überwunden zu haben, schaffen die Challenge nicht, alle anderen Mitspieler erzielen 500 Euro für den Jackpot.

Lisha absolviert die Aufgabe am schnellsten, knapp vor Chico. Eine Genugtuung für sie, den aus ihrer Sicht chauvinistischen Lotto-Gewinner geschlagen zu haben. Die beiden sind also die Teamkapitäne für das erste Gruppenduell.

Menowin Fröhlich betet, Claudia Obert zitiert Karl Marx

Lisha spielt sich auch in der Villa zur Kapitänin auf, ohne ein Mandat dafür zu haben. Sie schimpft auf die angeblich faulen Männer, obwohl der Videobeweis der Regie zeigt, dass auch die abgespült haben. Vor allem Janina bekommt Lishas Zorn ab, weil sie bei der Erklärung von Spielregeln nicht aufpasst. Das Teppichluder bricht in Tränen aus. Claudia nimmt Lisha wohlmeinend zur Seite: "Im Fernsehen wirkst du wie eine Bitch". Menowin, der im Gefängnis zu Gott gefunden hat, betet für das Seelenheil seiner Mitkandidaten. Claudia kann damit nichts anfangen, das CDU-Mitglied zitiert Karl Marx: "Religion ist das Opium des Volkes".

Cosimo rät derweil Nikola von Kim ab. Weil die sonst überall herausposaunen könnte, dass er einen kleinen Penis habe. Spoiler: Cosimos Intervention bleibt ohne Erfolg. Kim und Nikola bandeln in den nächsten Folgen miteinander an, wie wir mittlerweile wissen.

Nur ein Star weiß, wo die Sonne aufgeht

Im ersten Gruppenspiel müssen die Teams auf Brettern gelagerte Früchte durch einen Parcours bugsieren. Unterwegs müssen sie Fragen beantworten. Team Gelb um Lisha setzt sich durch. Aber nur, weil Iris Klein als einzige (!) weiß, in welcher Himmelsrichtung die Sonne aufgeht und wie viele Euter eine Kuh hat.

Chico muss als Kapitän von Team Orange zwei seiner Schützlinge nominieren, einer davon wird von Team Gelb nach Hause geschickt. Bevor Chico seines Amtes walten kann, darf Claudia ihr Vetorecht aussprechen. Sie schützt Melody, die sie seltsamerweise als Magdalena anspricht.

Opium schlägt Alkohol

Chico gibt Cosimo und Janina zum Abschuss frei. Team Orange entscheidet sich einstimmig für letztere. Lisha kanzelt Janina noch mal ab, weil sie "dumme Menschen" aggressiv machen. Und Kim Virginia wegen des Escort-Gates beim Einzug. Für das Teppichluder ist also schon in Folge eins von acht Schluss.

Der Tag endet aber mit einem Schock für Claudia. Um Punkt 0 Uhr sperrt die Produktion den Alkohol weg. Denn in Thailand wird Totensonntag gefeiert. Die Champagner-Queen ist entsetzt über den Eingriff in ihre "Nahrungsaufnahme". Sie habe sich vertraglich eine Dauerversorgung mit Sprit zusagen lassen. Doch an dem religiösen Feiertag zerschellen selbst Claudias Privilegien. In ihrer Logik: Opium (des Volkes) schlägt Alkohol.