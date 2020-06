Kein Ende in Sicht: Nächste Staffel für „Sing meinen Song“ kommt

Die siebte Staffel "Sing meinen Song" endet am heutigen Dienstag. Allzu traurig müssen die Fans aber nicht sein, eine nächste Staffel ist schon beschlossen.

Die siebte Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ endet am heutigen Dienstag (30. Juni) um 20:15 Uhr bei VOX. LEA (27), Max Giesinger (31), Michael Patrick Kelly (42), Ilse Delange (43), MoTrip (32), Jan Plewka (49), Nico Santos (27) geben in der Duett- und Rückblick-Folge noch einmal alles. Der Nachschub für das nächste Jahr ist ebenfalls schon gesichert. „Auch im Frühjahr 2021 geht es für neue Musik-Acts wieder nach Südafrika, wo sie ihre Songs und persönlichen Geschichten austauschen!“, gab der Sender am Dienstag bekannt.

Seit 2014 werden die Sendungen, die sich jeweils um sieben deutschsprachige Künstler aus verschiedenen Genres drehen, in Südafrika produziert. Die ersten drei Staffeln moderierte Xavier Naidoo (48). Es folgten The BossHoss und Mark Forster (36) mit je einer Staffel. In den Staffeln davor waren sie bereits als Künstler zu sehen. Michael Patrick Kelly, der in Staffel vier zu Gast war, moderiert seit 2019.

