Kein Fake: Alles über die neuen Brathähnchen-Latschen von Crocs!

Vegetarier werden Schaum vorm Mund haben, angesichts dieser Neuigkeit: Wer die kultig-globigen Gummilatschen von Crocs liebt, die ja gerne als stilvolles und bequemes Schuhwerk apostrophiert werden, dem wollen wir das kommende Brathähnchen-Modell nicht vorenthalten.

Jetzt hat sich die Schuh-Firma mit dem Hähnchenrestaurant Kentucky Fried Chicken zusammengetan und bietet allen Ernstes ein Clogs-Model in Hähnchen-Optik an. Kein Scherz!

Andrea Zahumensky, Chief Marketing Officer von KFC, sagte in einer Pressemitteilung: „Diese Schuhe kombinieren den unverwechselbaren Look unseres weltberühmten Brathähnchens und des typischen KFC-Bechers mit dem unvergleichlichen Komfort und Stil von Crocs und sind das, woraus Träume von Brathähnchenschuhen gemacht sind.“

Nun, wir wissen nicht wann Frau Zahumensky wieder gesund wird, aber diese Begründung ist schon etwas bizarr!

Kein Witz: Schuhe, die nach Hähnchen riechen!

Mehr noch: Die Latschen sind auch noch mit zwei abnehmbaren Ansteckern versehen, die nicht nur wie ein fritierter Hähnchenschenkel aussehen, sondern auch riechen! Und: es soll auch eine zweite, eleganter Version im selben Look mit ultrafetter Plateausohle geben (siehe Werbeclip unten!)

Terence Reilly, Senior Vize-Präsident und Marketing-Chef von Crocs sieht diese Kooperation nicht ganz so ernsthaft, freut sich aber über die „neue, unerwartete Markenkollaborationen“ und nennt das neue Model eine „unglaublich lustige und modische Version unserer klassischen Clogs“.

Die Entwürfe der südkoreanischen Rapperin und Künstlerin „Me Love Me a Lo“ (MLMA) hatten am 12. Februar bei der New Yorker Fashion Week Premiere.

Noch im Frühjahr soll es diese Dinger zu kaufen geben! Der Kentucky Fried Chicken® X Crocs ™ Classic Clog ist in Unisex-Größen erhältlich und kostet zumindest in den USA 59,99 Dollar. Fans können sich auf Crocs.com anmelden, um als eine Erinnerung zu erhalten, wenn die limitierten Brathähnchenschuhe zum Verkauf angeboten werden.

Wann und ob’s die Schuhe auch in Deutschland geben wird ist noch nicht bekannt.