07.09.2020 13:17 Uhr

Kein Jawort in Las Vegas: Wendler-Hochzeit findet in Europa statt

Neue Pläne bei Michael Wendler und seiner Laura: Die kirchliche Trauung findet nicht wie geplant in Las Vegas, sondern in Europa statt.

Eigentlich wollten Michael Wendler (48, „Egal“) und seine Laura (20) in Las Vegas kirchlich heiraten, die Corona-Pandemie durchkreuzte allerdings die Pläne des Paares. In einer Instagram-Story gab der Schlagersänger nun bekannt, dass die Traumhochzeit stattdessen in Europa stattfinden werde.

Es wird eine Oktober-Hochzeit

Auch das Datum verriet der 48-Jährige bereits. Die kirchliche Trauung soll demnach im Oktober stattfinden. Weiter lädt er seine Fans dazu ein, die Planung „rund um unsere Hochzeit“ auf Instagram zu verfolgen. Die Feier wird im Rahmen der Sendung „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ live bei RTL übertragen.

Standesamtlich sind die beiden bereits seit dem 19. Juni 2020 Mann und Frau. Ursprünglich war die kirchliche Trauung für den Sommer geplant. Aufgrund der Pandemie mussten sie die große Hochzeit in den Herbst verschieben.

