Das ist ihre Wellness-Routine Kein Zucker: So hält sich Halle Berry fit und jung

Halle Berry fühlt sich heute wohler als in ihren Zwanzigern. (paf/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 17:15 Uhr

Halle Berry fühlt sich heute jünger als noch vor Jahren. Um sich gut zu fühlen, verzichtet sie unter anderem auf ihren "Feind Zucker". So hält sie sich außerdem fit.

Halle Berry (58) hat verraten, durch welche Angewohnheiten sie sich "besser und stärker" als in ihren Zwanzigern fühlt. Wie sie dem Magazin "Marie Claire" erzählte, halte sie seit Jahrzehnten eine zuckerfreie Diät ein. "Zucker ist der Feind", betonte die Schauspielerin.

Schauspielerin ist "auf dem Höhepunkt" angekommen

"Man könnte mir jetzt nichts Süßes vorsetzen und mich dafür bezahlen, es zu essen. Ich bin einfach nicht interessiert", erzählte sie. Wie sie 2021 im Gespräch mit dem "Business Insider" sagte, sei sie im Alter von 22 Jahren mit Diabetes diagnostiziert worden. Für ihre Gesundheit nehme sie zudem unter anderem Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel ein, offenbarte sie "Marie Claire". Ihrer Gesundheit kämen zusätzlich "Rotlichttherapie, Wärme- und Kältetherapie sowie tägliches Training" zugute. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf dem Höhepunkt bin", sagte die "Catwoman"-Darstellerin.

Das Alter spiele ihrer Meinung nach keine Rolle. Es sei nur eine Zahl, "die sie uns bei der Geburt aufdrücken". Frauen werden öfter über ihr Alter definiert, was sich negativ auf sie auswirke. "Es kann uns vorgaukeln, was wir zu tun haben. Wir müssen dem entgegentreten und sagen: 'Nein, ich werde tun, was ich tun kann, solange ich mich dabei gut fühle!'", führte Berry aus. "Und das wird sein, was immer ich will. Ich darf das definieren", bekräftigte die Schauspielerin.

Keto-Diät als Grundlage für Ernährung

Berry hält dem "Business Insider"-Interview zufolge nun seit mehr als 30 Jahren eine Keto-Diät ein. Diese habe ihrem Gefühl nach zu einem großen Teil dazu beigetragen, ihren "Alterungsprozess zu verlangsamen", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag. Diese habe sie wegen ihrer Diabetes-Diagnose für sich entdeckt. Von dem Begriff der "Diät" hält die Schauspielerin jedoch nichts. "Wenn ihr das Wort 'Diät' seht, solltet ihr wissen, dass ich euch dazu ermutige, es als eine Änderung des Lebensstils und nicht als eine Diät zu betrachten", merkte sie an. Ihrer Ernährungsweise schrieb sie Vorteile wie "Appetitkontrolle, mehr Energie und bessere geistige Leistungsfähigkeit" zu.