Stars Keine Hoffnung für Let’s-Dance-Fans: Inka Bause will nicht aufs Parkett

Inka Bause at Arise Premier Berlin Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Moderatorin hat nicht vor, an der RTL-Tanzsendung teilzunehmen.

Inka Bause hat keine Lust auf eine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘.

Als ehemalige Schlagersängerin sollte die langjährige ‚Bauer sucht Frau‘-Moderatorin eigentlich ordentlich Rhythmus im Blut haben. Dennoch erteilte Bause der beliebten RTL-Tanzsendung eine deutliche Absage. In der ‚NDR Talk Show‘ verriet die TV-Ikone, dass die Macher von ‚Let’s Dance‘ sie in der Vergangenheit bereits in die Sendung eingeladen hatten, allerdings ohne Erfolg. Über ihre Gründe sagte Bause im Interview: „RTL glaubt mir schon, wenn ich sage: ‚Leute ich kann überhaupt nicht tanzen!‘ Ich stehe immer krumm, weil ich immer zu groß war. Ich möchte mich da nicht zum Obst machen und dann jeden Tag trainieren, den ganzen Monat.“

Auch die potentielle Verletzungsgefahr bei ‚Let’s Dance‘ schreckt die 56-Jährige ab. Denn immerhin hat Bause als feste ‚Bauer sucht Frau‘-Verkupplerin auch weit im Voraus geplante Dreharbeiten. „Dann hab ich einen Bänderriss, dann was mit der Kniescheibe“, befürchtet sie. Ihre Abfuhr nahmen die Verantwortlichen bei RTL glücklicherweise ernst. „Und dann haben sie mich auch nicht nochmal angefragt“, berichtet der Fernsehstar amüsiert und betont: „Wenn Frau Bause nee sagt, ist nee.“