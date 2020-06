Keine Schwangerschaftsstreifen: Hilaria Baldwin verrät ihr Geheimnis

Hilaria Baldwin erwartet momentan ihr fünftes Kind. Warum sie bisher von Schwangerschaftsstreifen verschont blieb, verriet sie auf Instagram.

Hilaria Baldwin (36) und Ehemann Alec Baldwin (62, „Still Alice“) erwarten momentan Baby Nummer fünf. Nach zwei Fehlgeburten im vergangenen Jahr, verkündeten sie im April die erneute Schwangerschaft. Seitdem gibt die Vierfachmutter auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Schwangerschaftsupdates. Erst vor kurzem postete sie ein Foto, auf dem ihr nackter Babybauch zu sehen ist. Was einer Userin sofort ins Auge springt: Trotz der vielen Schwangerschaften sind keine Dehnungsstreifen zu sehen. Dafür hat Baldwin prompt eine Erklärung parat.

„Wow. Dein Buch sieht unglaublich aus, obwohl du so viele Kinder hast. Wie machst du das?“, frägt die Userin unter dem Bild, auf dem sich Tochter Carmen (6) an den nackten Babybauch ihrer Mutter kuschelt. „Ich drücke jedes Mal die Daumen und frage mich, ob ich das Schicksal zu oft herausgefordert habe und mein Bauch doch noch rebelliert“, antwortet die Yoga-Lehrerin auf die persönliche Frage. „Nein, war nur ein Scherz. Viel Flüssigkeit, Feuchtigkeit und die Gene, denke ich.“

Hund Diego beschützt ihr Baby schon jetzt

Nicht nur Carmen und der Rest der Familie sind von der Babykugel begeistert. Auch einer der Familienhunde scheint von dem ungeborenen Kind nicht genug bekommen zu können. „Diego Manchego ist davon besessen, direkt auf dem Baby zu sitzen… süß, aber erdrückend“, schreibt Baldwin und postet dazu ein Beweisvideo. Der Hund liegt tatsächlich quer über ihrem Bauch, was die werdende Mutter skeptisch beäugt. „Ich nehme an, er beschützt das Baby?“, frägt Baldwin ihre Follower. Daraufhin berichten einige User in den Kommentaren von ähnlichen Erfahrungen mit ihren Haustieren.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar, seit 2012 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Carmen, Rafael (5), Leonardo (3) und Romeo (2). Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66) Tochter Ireland Baldwin (24).

(amw/spot)