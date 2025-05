Stars Keine zweite Chance: Zwischen Megan Fox und Machine Gun Kelly ist es endgültig aus

Megan Fox and Machine Gun Kelly out in New York City - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2025, 13:00 Uhr

Die Schauspielerin und der Musiker haben auf keinen Fall vor, einen zweiten Anlauf in ihrer Beziehung zu wagen.

Megan Fox und Machine Gun Kelly wollen ihrer Beziehung auf keinen Fall eine zweite Chance geben.

Obwohl das Ex-Paar sich seit der Geburt seiner gemeinsamen Tochter im März wieder angenähert haben soll, wollen die Schauspielerin und der Musiker weiterhin getrennte Wege gehen. Zwar sei Megan ihrem Verflossenen „dankbar“ für seine Unterstützung, ihre Liebe gehöre jedoch ganz klar der Vergangenheit an. Ein Bekannter der Hollywoodikone verriet im Gespräch mit ‚Us Weekly‘, dass MGK „ein und aus gehe“ und wöchentlich einige Nächte bei der Mutter seines Kindes verbringe, jedoch in Zukunft nicht wieder dauerhaft bei Megan einziehen werde. Der Insider fügte an: „Megan findet, dass MGK sich anstrengt und ein guter Vater ist, aber sie glaubt nicht, dass die beiden eine romantische Zukunft haben. Megan schwebt mit ihrer kleinen Tochter auf Wolke sieben und fokussiert sich gerade ganz und gar darauf Mutter zu sein.“

Mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green hat Fox bereits die Söhne Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8), während Kelly mit seiner ehemaligen Partnerin Emma Cannon die 15-jährige Tochter Casie großzieht. Megan und MGK trennten sich im November, kurz nachdem sie bekannt gegeben hatten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten.