Bei Olympia zu Gast Emma Chamberlain: Ihr Weg vom YouTube-Star zur Fashionikone Emma Chamberlain beeindruckt mit ihren Looks gerade bei Olympia, doch das ist nichts neues. Schon lange gilt sie als Mode-Vorbild für viele und ist mit ihren Outfits häufig Teil der öffentlichen Diskussion. Doch wie kam es überhaupt dazu und was macht sie so besonders?