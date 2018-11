Keira Knightley über ihren letzten Job als Zuckerfee

Sonntag, 11. November 2018 17:29 Uhr

Keira Knightley fühlte sich wie ein großer, pinker Kuchen. Die 33-Jährige ist aktuell im Film ‚Der Nussknacker und die vier Reiche‘ zu sehen und spielt darin die Zuckerfee. Die neue Interpretation des berühmten Balletts von Tschaikowski trumpft besonders mit atemberaubenden Kostümen auf.

So auch das der Schauspielerin, die sich darin sehr wie eine große Süßigkeit vorkam. „Ich sehe aus wie ein großer, pinker Kuchen. Es sollte tatsächlich ein pinker Kuchen sein, wohlgemerkt, und ich es sehr genossen, einer zu sein. Aber es ist definitiv ein pinker Kuchen“, sagte die hübsche Brünette nun im Gespräch mit dem ‚Hello!‘-Magazin. Offenbar hat ihr das auffällige Kostüm aber großen Spaß gemacht, denn wie sie auch verrät, nahm sie die Chance, nach einer Reihe von ernsten Streifen auch einmal wieder einen fröhlichen Film zu drehen, gerne wahr.

„Ich habe in letzter Zeit eine Menge ernste Arbeit gemacht. Ich habe einige Filme, die im nächsten Jahr herauskommen, die sehr emotional sind und ich hatte Lust, etwas zu machen, was einfach sehr, sehr lustig und ungewöhnlich war. Und das hier ist beides davon.“

Darum geht’s

Von ihrem Paten Drosselmeyer (Morgan Freeman) bekommt die junge Clara (Mackenzie Foy) ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten: eine verschlossene Truhe, die ihrer Mutter gehörte. Doch den Schlüssel muss sie erst finden. Auf ihrer Suche gerät Clara unversehens in eine magische Welt, die aus vier unterschiedlichen Reichen besteht. In einem regiert die Zuckerfee (Keira Knightley), in einem anderen die böse Gigoen (Helen Mirren). Irgendwo in der bunten Parallelwelt ist der Schlüssel von Claras Mutter versteckt. Doch alleine hat Clara keine Chance, den Schlüssel zu finden. Zum Glück trifft sie den jungen Soldaten Phillip (Jayden Fowora-Knight), der Clara bei all ihren Abenteuern begleitet. Und auch zum Schluss, als Clara in das vierte Reich der tyrannischen Gigoen kommt, steht Phillip an ihrer Seite.