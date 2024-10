Beauty & Fashion Keke Palmer wurde zur neuen Markenbotschafterin von Revlons Bio-Haarpflegemarke ernannt

Keke Palmer - May 2024 - Amazon's Inaugural Upfront Presentation at Pier 36 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 16:00 Uhr

Keke Palmer ist zum ersten Chief Brand Officer von Creme of Nature bei Revlon ernannt worden.

Die 31-jährige Schauspielerin hat sich mit der Bio-Haarpflegemarke des Unternehmens zusammengetan, um der Firma durch Verbesserungen bei Marketing, Botschaft und Verpackung dabei zu helfen, eine jüngere Generation von Verbrauchern auf sich aufmerksam zu machen.

Palmer erzählte in einem Interview gegenüber ‚Women’s Wear Daily‘: „Ich bin mit Creme of Nature aufgewachsen – das ist eine dieser Marken, die nicht nur in meiner Familie, sondern auch in meiner Gemeinde schon immer präsent waren.“ Die ‚Nope‘-Darstellerin und Moderatorin des Podcasts ‚Baby, This Is Keke Palmer‘ möchte mit ihrer neuen Position ihre eigene, unverwechselbare Art des Erzählens von Geschichten auf eine völlig neue Art und Weise zum Ausdruck bringen. Palmer fügte hinzu: „Ich bin seit 20 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig und ich habe es geliebt, auf diese Weise Geschichten zu erzählen. Die Möglichkeit zu haben, dies in diesem Umfang mit Creme of Nature zu machen – das spricht für das, was die Marke tut, auf eine Weise, die nicht viele andere von sich behaupten können, und ich freue mich darauf, die Lücke zwischen einer Traditionsmarke und ihrer Rückkehr in den Vordergrund für eine neue Generation zu schließen.“