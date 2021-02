Kellan Lutz und Ehefrau Brittany sind Eltern geworden

27.02.2021 12:16 Uhr

Schauspieler Kellan Lutz und seine Ehefrau Brittany sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Ashtyn Lilly kam bereits am 21. Februar auf die Welt.

Kellan Lutz (35, „Twilight“) und seine Ehefrau Brittany sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die freudige Nachricht verkündete die frisch gebackene Mutter via Instagram: „Sie ist hier!“, schreibt Brittany Lutz zu ein paar Schnappschüssen aus dem Krankenhaus. Das Mädchen hört auf den Namen Ashtyn Lilly Lutz und erblickte demnach am 21. Februar das Licht der Welt.

Der Tag, an dem sie geboren wurde, sei ein kalter Wintertag gewesen, so Lutz weiter. Am nächsten Tag sei aber der Himmel klar und sonnig gewesen und der Winter sei dahin geschmolzen: „Es war so symbolisch, wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr der Winter in unsere Seelen Einzug hielt, nur um uns ein Jahr später mit dem hellsten Sonnenschein zu begrüßen“, so Lutz weiter.

Vor rund einem Jahr musste das Paar eine Fehlgeburt verkraften. In einem emotionalen Post schrieb Lutz damals: „Es war mir eine große Ehre und Freude, in den letzten sechs Monaten deine Mutter zu sein.“ Sie wisse nicht, warum das passiert sei, aber sie habe ihren Frieden damit gemacht, da sie wisse, dass die Kleine weder Schmerzen und Kummer erlebt habe, noch erleben werde.