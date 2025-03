Stars Kelly Brook: Ihre Modelkarriere machte sie ‚müde, ängstlich und gestresst‘

Kelly Brook - Pretty Woman the Musical - London - March 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2025, 16:00 Uhr

Kelly Brook erzählte, dass sie sich während ihrer Karriere als Model jahrelang „müde, ängstlich und gestresst“ fühlte.

Die Prominente begann ihre Karriere als Model, bevor sie sich der Moderation und Schauspielerei zuwandte.

Kelly gab nun zu, dass sie als Model ein hartes Leben führte, weil sie wegen ihres hektischen Zeitplans „aus dem Koffer lebte“ und kaum Zeit zum Essen hatte. Brook erzählte in einem Interview gegenüber ‚MailOnline‘: „Ich glaube, dass sich mein Lebensstil sehr verändert hat. Als ich modelte, hatte ich einen hektischen, rasanten Lebensstil.“ Das Model erklärte, dass das Essen für sie damals etwas gewesen sei, worüber sie „nie wirklich nachgedacht“ habe. Der Star sagte: „Jahrelang war ich sehr dünn, weil ich nie viel aß, da ich immer müde oder ängstlich oder einfach nur gestresst und beschäftigt war. Essen war etwas, worüber ich nie wirklich nachgedacht habe.“ Kellys Leben habe sich in den letzten Jahren jedoch beruhigt. Sie verdanke es ihrem Ehemann Jeremy Parisi, den sie 2022 heiratete, dass er ihre Liebe zum Kochen geweckt habe: „Eigentlich war es die Zeit, als ich meinen Mann kennenlernte, der Italiener und Franzose ist und es liebt, sich zum Mittag- und Abendessen zusammenzusetzen. Für ihn ist das die Zeit, in der die Familie immer zusammenkommt.“