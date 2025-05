Stars Kelly Clarkson: Ihr Sohn hasst Zähneputzen

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 14:00 Uhr

Die Popsängerin hat einen kreativen Weg gefunden, um ihren Sohn zum Zähneputzen zu bringen.

Kelly Clarksons Sohn weigert sich, seine Zähne zu putzen.

Die US-Popsängerin hat mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock den neunjährigen Sohn Remy und die zehnjährige Tochter River. Wie die Musikerin verrät, hat sie einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um ihren Sohn zu besserer Zahnhygiene zu motivieren.

„Mit meinem Jungen habe ich wirklich zu kämpfen. Er wird es hassen, dass ich das sage – mir egal – vielleicht schämt er sich ja dann und macht es endlich. Aber er weigert sich einfach, sich die Zähne zu putzen“, plauderte sie in der ‚Kelly Clarkson Show‘ aus.

Doch Kelly hat sich eine kreative Lösung ausgedacht, um Remy zum Zähneputzen zu bewegen. „Es ist so ein Ding und irgendwann sagte ich: ‚Hey, machen wir doch was Lustiges draus.‘ Also war ich unter der Dusche und meinte: ‚Nimm einfach deine Zahnbürste und Zahnpasta mit unter die Dusche. Da darfst du kleckern, machen, was du willst'“, erzählte sie. Das funktioniere tatsächlich: „Jetzt putzt er sich die Zähne.“

Die 43-Jährige enthüllte, dass ihre beiden Kinder sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. „Ich weiß nicht, was das mit Jungs ist. Die wollen [ihre Zähne] einfach nicht putzen. Meine Tochter ist immer so: ‚Ja klar, natürlich hab ich das gemacht.‘ So als wäre ich dumm, weil ich überhaupt frage“, berichtete Kelly.

Ihr Sohn gebe dagegen vor, das verhasste Ritual erledigt zu haben. „Ich sage dann: ‚Du lügst. Lass mich an deinem Atem riechen'“, erzählte die ‚Stronger‘-Interpretin.