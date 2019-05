Kelly Clarkson: Sohn soll John Legends Tochter heiraten

Donnerstag, 9. Mai 2019 10:26 Uhr

Kelly Clarkson will, dass ihr Sohn John Legends Tochter heiratet. Remimgton, der Sohn des ‚Voice USA‘-Coachs, ist zwar erst drei Jahre alt, doch seine Hochzeit ist schon in der Planung – denn Mama Kelly wünscht sich nichts mehr, als dass ihr Sohn in Zukunft die Tochter ihres Kollegen heiratet.

Grund dafür: Die Hautfarben und Augenfarben der beiden würden zusammen „die schönsten Babys“ ergeben. In einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ erzählte sie: „Mein kleiner Liebling, ich sagte schon zu Chrissy Teigen, dass ich selbst Luna heiraten will. Die beiden denken bestimmt, dass ich total spinne.“

Aber nicht nur die Genetik der beiden passt zusammen. Denn die 37-jährige Sängerin glaubt, dass sich Remington super mit Luna (3) verstehen würde, da die beiden in ähnlichen Umständen aufwachsen.

Sie hat zwei Nannys nötig

Zur Zeit arbeitet die ‚Since U Been Gone‘-Sängerin an ihrer Fernseh-Karriere, was auch bedeutet, dass sie zwei Babysitter und ihren Ehemann braucht, um ihre Kinder bei Laune zu halten. Dazu erzählte sie im Interview weiter: „Wir haben zwei Nannies. Sie sind einfach klasse. Die beiden und mein Mann achten immer sehr darauf, dass die Kleinen Spaß haben. Meine Tochter liebt es zu malen. Also malte sie vor kurzem den Charakter Moxy für mich und ich dachte wirklich, dass das die Babysitterin war. Ich dachte mir dann nur ‚Es ist so gut, ich sollte es posten!'“

