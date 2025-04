Musik Kelly Jones: Arbeit an seinem Soloalbum war keine ‚besonders angenehme Erfahrung‘

25.04.2025

Kelly Jones verriet, dass er das Schreiben seines Soloalbums als „keine besonders angenehme Erfahrung“ empfunden habe.

Der Stereophonics-Frontmann hatte im letzten Jahr sein zweites Soloalbum ‚Inevitable, Incredible‘ veröffentlicht.

Das Schreiben der Songs sei für Kelly jedoch beunruhigend gewesen, da so viele Emotionen aus ihm herausgeströmt seien, was er nicht erwartet hatte. Jones erzählte in einem Interview mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Ein Songwriter zu sein hat viele Facetten. Als ich das Soloalbum ‚Inevitable, Incredible‘ geschrieben habe, ist der Prozess sehr tiefgreifend und keine besonders angenehme Erfahrung gewesen. Es ist zutiefst emotional, kathartisch und manchmal auch etwas beunruhigend gewesen, da man nicht wusste, woher diese Emotionen kamen.“ Stereophonics haben gerade ihr 13. Studioalbum ‚Make ‚Em Laugh, Make ‚Em Cry, Make ‚Em Wait‘ herausgebracht und Jones verriet seinen Fans, dass sie sich auf eine große Auswahl an Songs freuen können. Im August 2027 wird sich das Debütalbum der Band ‚Word Gets Around‘ zum 30. Mal jähren, doch der 50-jährige Sänger plane nichts Besonderes, um den Meilenstein zu feiern.