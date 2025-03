Stars Kelly Osbourne: Sie wünscht sich noch ‚viele weitere‘ Kinder Kelly Osbourne verriet, dass sie sich noch „viele weitere“ Kinder wünscht. Die 40-jährige Prominente hat bereits den zweijährigen Sohn Sidney mit Slipknot-DJ Sid Wilson, mit dem sie seit dem Jahr 2022 zusammen ist, möchte ihrer Familie aber so viele Kinder wie nur möglich hinzufügen. Osbourne erklärte in einem Interview gegenüber ‚TooFab‘: „Oh, ich will noch […]