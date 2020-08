19.08.2020 18:00 Uhr

Kelly Preston: Sterbeurkunde gibt neue Details über ihren Tod

Aus der Sterbeurkunde von Schauspielerin Kelly Preston geht hervor, dass sie in ihrem Anwesen in Florida infolge ihrer Krebserkrankung verstarb.

Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) ist am 12. Juli dieses Jahres einer Krebserkrankung erlegen. Nun geht aus der Sterbeurkunde des „Jerry Maguire“-Stars der Ort und die genaue Uhrzeit hervor. Preston verstarb um 11:46 Uhr vormittags in ihrem gemeinsamen Anwesen mit Ex-Mann John Travolta (66) in Clearwater, Florida. Das berichtet die US-amerikanische Seite „Us Weekly“. Ihre sterblichen Überreste wurden dann im benachbarten Brooksville eingeäschert. Preston wurde lediglich 57 Jahre alt.

Bei Preston wurde zwei Jahre vor ihrem Tod eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert. Ein Sprecher der Familie hatte kurz nach ihrem Ableben erklärt, dass Preston ihre Erkrankung bewusst privat gehalten habe. „Sie wurde seit einiger Zeit medizinisch behandelt, unterstützt von ihrer engsten Familie und ihren Freunden“, hieß es in dem Statement. Sie sei eine helle und liebevolle Seele gewesen, die sich stets um andere kümmerte und alles, was sie berührte, zum Leben erweckte.

John Travolta und Kelly Preston waren rund 29 Jahre lang verheiratet. Aus ihrer Ehe stammen die Kinder Ella (20), Benjamin (geb. 2010) und Jett. Letzterer starb 2009 im Alter von 16 Jahren nach einem Krampfanfall.

(stk/spot)