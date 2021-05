Kendall Jenner: „Ich mag es nicht, in der Öffentlichkeit zu reden“

Kendall Jenner: "Ich mag es nicht, in der Öffentlichkeit zu reden"

29.05.2021 21:00 Uhr

Selbstdarstellerin Kendall Jenner spricht offen über ihre Angstzustände.

Das 25-jährige Model hat seine psychischen Probleme schon in der Vergangenheit thematisiert. Da sie sich dauernd Sorgen um die Zukunft mache, verpasse sie es häufig, den Moment zu genießen, wie Kendall in der „Open Minded“-Serie der Zeitschrift „Vogue“ verrät.

Dann wird Kendall Jenner nervös

„Wenn etwas ansteht, dass mich aus meiner Komfortzone weg bewegt… dann kann es mich einnehmen bis zu dem Punkt, an dem ich mich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was im eigentlichen Moment passiert. Ich sorge mich nur darum, was in der Zukunft passiert.“

Insbesondere öffentliche Reden seien ein Problem für die Laufstegschönheit, da sie mit Nervosität und Lampenfieber zu kämpfen habe.

Sie kommt nicht drüber weg

Kendall Jenner erzählt weiter: „Ich mag es wirklich nicht, in der Öffentlichkeit zu reden. Es macht mich wirklich nervös und ich fühle mich unwohl. Aber es gibt einfach Momente im Leben als berühmte Person, in der man in dieser Position landet. Von dem Moment an dem ich es zusage und weiß, dass es passiert, bis zu dem Moment an dem ich es tatsächlich tue, denke ich andauernd darüber nach und es frisst mich einfach auf. Ich kann es nicht vergessen. Wenn ich mich an dem Tag fertig mache habe ich so viel Angst, dass es sich anfühlt, als würde mein Blut kochen und ich zittere. Mein Mund ist dann trocken.“ (Bang)