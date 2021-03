Kendall Jenner: „Ich will unbedingt Kinder, bald schon!“

Kendall Kenner will unbedingt Kinder haben. Das 25-jährige Model ist das einzige Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans, das bisher noch keinen Nachwuchs zur Welt gebracht hat.

Bald könnte sich das jedoch ändern: Kendall Jenner verspürt nämlich einen ziemlichen Kinderwunsch und den will sie bald in umsetzen. Aber eigentlich ist das Model erst seit wenigen Wochen offiziell vergeben.

„Ich will Kinder“

Im Trailer zur finalen Staffel der Reality-Show „Keeping Up With the Kardashians“ erklärt sie: „Ich will unbedingt Kinder. Bald schon.“ Wird sie also die Nächste sein?

In der Vergangenheit hatte Kendall darüber gesprochen, dass sie manchmal „Babyfieber“ bekommte und sich ein Kind wünsche – an anderen Tagen genüge ihr jedoch ihre Rolle als Tante, in der sie ihre Nichten und Neffen am Ende des Tages wieder an ihre Eltern abgeben kann.

Frisch verliebt

2019 sagte sie in einem Interview: „An manchen Tagen denke ich mir, oh Gott, bald passiert es. Ich glaube ich bekomme das Fieber. An den meisten Tage denke ich jedoch eher, das ist mir zu viel, es kostet eine Menge, um andauernd mit ihnen spielen zu können. Manchmal schicke ich sie zu ihrer Mutter.“

Möglicherweise ist auch die Beziehung des Supermodels zu NBA-Star Devin Booker der Grund für ihre Meinungsänderung: Im letzten Monat machte das Paar seine Liebe auf Instagram offiziell.