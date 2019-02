Kendall Jenner lässt gaaanz tief blicken

Montag, 25. Februar 2019 15:09 Uhr

Oh la la, Kendall Jenner will es wissen! Bei der legendären „Vanity Fair“-Party erschien das Model in einem sehr gewagten Outfit und ließ gaaanz tief Blicken. Und alle fragten sich, trägt die eigentlich etwas unter ihrem Lendenschurz?

Kendall posierte gekonnt auf dem Red Carpet, zeigte viel Haut, ließ die gefährlichen Stellen aber bedeckt. Bei jedem Schritt rutschte ihr Kleid, wenn man es so nennen konnte, zwischen ihre Beine und gab die Sicht auf quasi alles frei. Erlauben kann sie es sich ja.

Das Kleid bestand aus einem schwarzen Body, mit zwei Fetzen Stoff, die wie ein Lendenschurz angebracht waren. Der Beinausschnitt war so gewagt, dass er bis zu ihrem Beckenknochen hochreichte. So wirkten die Beine des 1,79 m großen Models endlos.