Beauty & Fashion Kendall Jenner: Sie schwört auf einen natürlichen Make-up-Look

Kendall Jenner Met gala May 22 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 16:00 Uhr

Kendall Jenner sagt, dass sie am meisten Selbstvertrauen empfinde, wenn sie sich natürliches Make-up aufträgt.

Die Reality-TV-Prominente, die zum Supermodel wurde, ist zu einer der gefragtesten Frauen geworden, die über den Laufsteg laufen und in Werbekampagnen zu sehen sind.

Kendall war vor kurzem zu der Markenbotschafterin der Pariser Schönheitsmarke L’Oréal ernannt worden, was ein begehrter Titel ist, der bereits von anderen Stars getragen wurde, wie beispielsweise Kate Winslet, Courtney Cox und Dame Helen Mirren. Trotz ihres ständig wechselnden Laufsteg-Looks enthüllte Kendall, dass sie sich mit ihrer natürlichen Schönheit am wohlsten fühle. Jenner erzählte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Ich fühle mich am selbstbewusstesten, wenn ich einen natürlicheren Make-up-Look auftrage. Ich betone gerne strahlende Haut und einen neutralen Lippenstift.“ Die 27-jährige Kendall sprach bereits zuvor offen über ihren Kampf gegen Akne und gab zu, dass dies ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl geschwächt habe. „Akne war schon immer etwas, mit dem ich zu kämpfen hatte, und das hat mich dazu gebracht, besonders darauf zu achten, welche deckenden Produkte ich auswähle. Heutzutage tendiere ich zu leichten Produkten, damit ich meiner Haut wirklich die Möglichkeit zum Atmen gebe“, fügte der Star hinzu.