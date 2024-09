Wie die Mutter, so die Tochter Kendall Jenner trägt jetzt kurze Haare

Kendall und Kris Jenner ähneln sich nun mehr denn je. (mia/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 23:41 Uhr

Die lange, dunkle Mähne von Kendall Jenner ist einer frechen Kurzhaar-Frisur gewichen. Damit erinnert das Model nicht nur an die 90er-Jahre, sondern auch schwer an ihre Mutter, Kris Jenner.

Kendall Jenner (28) hat einen komplett neuen Look: Das Supermodel hat sich von seiner langen Mähne getrennt, wie im neuesten Werbespot von Calvin Klein zu sehen ist.

Video News

In dem Clip, der im körnigen Vintage-Stil gehalten ist und am Mittwoch (4. September) veröffentlicht wurde, posiert Kendall Jenner vor einer wunderschönen Urlaubskulisse am schäumenden Meer, vor einer weißen Wand und während einer windigen Autofahrt mit offenem Verdeck. Dabei trägt sie mal ein Kleid, mal ein Hemd, mal einen Oversize-Blazer, immer Stiefel – und einen komplett neuen Haarschnitt.

Ihre dunklen Haare wurden für den Shot zu einem süßen Bob gekürzt, der nur bis knapp unter die Ohren geht. Verschieden lange Stirnfransen komplettieren den frechen Look.

"Sie sieht darin so sehr aus wie ihre Mutter!"

Der neue Haarschnitt erinnert nicht nur an die 90er-Jahre, sondern auch an eine nahestehende Verwandte: Durch die neue Frisur wird Jenners Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Kris Jenner (68) überdeutlich. Deren Kurzhaarschnitt ist schließlich mittlerweile ihr Markenzeichen. In den Kommentaren zu dem Kurzclip, den sie in Ausschnitten auch auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, heißt es etwa: "Du hast bei diesem Shooting eine totale Kris-Nummer hingelegt." Und auch Mama Jenner ist hellauf begeistert: "Oh, ich liebe deine Haare!" schreibt sie zu einem Smiley mit Herz-Augen.

Auch auf YouTube kommt der neue Look der Halbschwester von Gigi Hadid (29) enorm gut an: Jenner wird als "perfekt", "Königin" oder "Die einzige Frau, die mich homosexuell machen könnte" tituliert. Ein User plädiert dafür, Jenner eine Rolle als Bond-Girl zu geben. Und ein Kommentar mit besonders vielen Likes schreibt erneut: "Sie sieht darin so sehr aus wie ihre Mutter!"