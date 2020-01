Kendall Jenner und Ben Simmons wieder ein Paar

Kendall Jenner ist wieder mit Ben Simmons zusammen. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin will ihrer Beziehung zu dem 23-jährigen Basketball-Profi noch eine Chance geben.

Ein Bekannter des Paares erklärte gegenüber ‚People.com‘: „Kendall mag Ben schon immer. Sie haben zusammen einfach immer eine super Zeit. Sie daten und scheinen glücklich. Sie hatten beide eine Menge Zeit, um sich zu sehen.“ Die Freunde der beiden haben trotzdem keine große Hoffnung für die Beziehung zwischen Kendall und Ben, da die zwei regelmäßig die Entscheidung treffen, sich auf ihre individuellen Karrieren zu konzentrieren. Ein Insider erklärte: „Sobald ihre Karrieren wieder durchstarten, franst es aus. Aber zur Zeit ist alles gut.“

Quelle: instagram.com

Schon seit Dezember wieder zusammen

Schon Silvester hatten das Model und der Sportler zusammen verbracht. Im Restaurant Attico in Philadelphia feierten die beiden den Jahreswechsel offenbar gemeinsam: ‚TMZ‘ berichtete, dass die brünette Schönheit gegen 23:30 Uhr ins Restaurant ging, bevor der NBA-Star sie dorthin verfolgte. Trotz ihrer Trennung war Kendall kürzlich immer wieder bei einigen von Bens Basketballspielen gesichtet worden, was schon vor einigen Wochen die Gerüchteküche aufflammen ließ. Im Gegensatz zu ihren berühmten Schwestern scheint die zweitjüngste Kardashian-Jenner-Schwester ihren Lebensschwerpunkt jedoch nicht auf die Familienplanung zu legen.