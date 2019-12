Kendall Jenner und Harry Styles essen hier Kabeljau-Sperma und Bullen-Penisse

Harry Styles und seine Ex Kendall Jenner in einer TV-Challenge – das kann nur witzig werden!

Der 25-jährige Sänger und das 24-jährige Kardashian-Mitglied waren am vergangenen Dienstag in einer Folge von „The Late Late Show“ zu Gast. Während des Spiels stellten Harry und Kendall sich gegenseitig persönliche Fragen und mussten dann entscheiden, ob sie antworten oder eklige Dinge essen. Dazu gehörten Leckereien wie Kabeljau-Sperma und Lachs-Smoothies.

Der „Keeping Up With The Kardashians„-Star musste unter anderem die Erziehungsfähigkeiten ihrer Geschwister einstufen, von sehr gut bis super schlecht – und sie antwortete tatsächlich! Harry hingegen sollte verraten, welche Songs auf seinem letzten Album von Kendall handelten. Doch der Musiker verzichtete auf eine Antwort und musste stattdessen etwas Widerliches essen. Hier das lustige Video:

Bullenpenis und Skorpion

Doch auch das It-Girl kam nicht um Ekel-Zeug herum. Auf die Frage, welches Supermodel sie für ungeeignet hält, trank sie lieber den Lachssmoothie. Harry wurde gefragt, ob er jemals “ Keeping Up With The Kardashians“ gesehen hat – hat er.

Und so richtig spannend wurde es noch mal, als Kendall die überraschendste Berühmtheit nennen sollte, die ihr je eine private Nachricht geschrieben hat. Die hübsche Brünette aß stattdessen Bullen-Penis. Und schließlich wurde Harry gebeten, die Solokarrieren seiner One Direction– Bandkollegen einzustufen – aber er entschied sich für den Skorpion! Sehr verdächtig…