Kendall Jenners Stalker ging der Polizei durch die Lappen

Mittwoch, 26. Juni 2019 20:18 Uhr

Kendall Jenners Stalker entkam der Polizei. Die 23-Jährige sollte sich jetzt eigentlich wieder sicher fühlen, da der Stalker, der bereits mehrfach auf ihr Grundstück eingedrungen war, Anfang des Monats aus den USA ausgewiesen wurde.

Deshalb sollte John Ford, der ihr Leben schon länger zur Tortur machte, daraufhin wieder in sein Heimatland Kanada zurückreisen. Allerdings soll der 38-Jährige nun verschwunden und unauffindbar für die Behörden sein. Laut einem Bericht der ‚TMZ‘ hätten ihn sowohl die Polizei als auch seine Familie seit seiner Rückkehr nach Toronto im Auge behalten sollen.

Quelle: instagram.com

Kann er wieder einreisen?

Doch derzeit wisse niemand, wo sich der Stalker des Models befinden könnte. Laut dem Portal befindet sich die Schwester von Kylie Jenner wieder in erhöhter Alarmbereitschaft, da befürchtet werde, dass Ford sich wieder auf dem Weg zu ihr nach Los Angeles befinden könnte. Trotz aktueller Unklarheit seines Aufenthaltsortes ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass er es tatsächlich schafft, wieder in die USA einzureisen: Die Behörden halten an den offiziellen Grenzübergängen, nämlich bereits Ausschau nach dem Mann.

Laut einer einstweiligen Verfügung, die die dunkelhaarige Schönheit gegen den Kanadier erwirkt hat, muss er einen Abstand von 100 Yards, was umgerechnet etwa 91 Metern entspricht, zu ihr einhalten. Bei Missachtung droht ihm eine Haftstrafe.