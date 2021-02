Kendall und Kylie Jenner modeln mit Kim Kardashian in sexy Unterwäsche

13.02.2021 15:48 Uhr

Kendall und Kylie Jenner präsentieren sich mit Kim Kardashian auf Instagram in roter Unterwäsche. Ihre Fans sind von dem sexy Schwesterntrio begeistert.

Kim Kardashian (40), Kendall Jenner (25) und Kylie Jenner (23) präsentieren sich als sexy Schwesterntrio auf Instagram. In knapper Unterwäsche in Rot posieren die drei für die Kameras, wie ein Clip auf dem Instagram-Kanal von Kim Kardashian zeigt. Die dunklen Haare fallen den Schwestern jeweils in leichten Wellen über die Schultern.

Auch Model Kendall Jenner teilte Fotos, auf dem sie mit dem roten Set inklusive äußerst knappem Höschen posiert. Schwester Kylie verriet auf Instagram, dass auch Schlagsahne für das Shooting, das für eine Valentinstagskampagne von Kim Kardashians Unterwäschelinie stattfand, zum Gebrauch kam. Die Fotos und die Clips sorgten für jede Menge Begeisterung bei den Followern der drei Schwestern. Kim Kardashians Post wurde mit zahlreichen Komplimenten und Flammen-Emojis kommentiert, unter anderem von Schauspielerin Jenna Dewan (40). Kollegin Kate Hudson (41) hinterließ ein Herz.

(jom/spot)