Kendrick Lamars Auftritt beim Super Bowl hat modische Konsequenzen: Skinny und Baggy waren gestern, das Comeback der Schlaghose ist eingeleitet. Dafür hätte auch ein anderer großer Star sorgen können: Timothée Chalamet, der genau diese Hose eigentlich hätte tragen sollen.

Der Auftritt von Kendrick Lamar (37) beim Super Bowl am Sonntag hat das Internet weiterhin fest im Griff. Auf Social Media werden nicht nur die Gastauftritte von Samuel L. Jackson (76), SZA (35) und Serena Williams (43) und die politischen Easter Eggs seiner Performance besprochen. Ganz großes Thema ist auch die Wahl seines Outfits.

Das Comeback der Schlaghose wird seit Jahren beschworen – dank Kendrick Lamar ist es nun offiziell besiegelt. Der gehypte Musiker trug bei dem ersten Konzert eines Solo-Rappers beim Super Bowl eine helle Jeanshose mit Schlag, die den nicht enden wollenden Y2K-Trend der frühen 2000er-Jahre auf ihren kommerziellen Höhepunkt bringt.

Fast hätte genau dieses Modell ein anderer Superstar getragen: Timothée Chalamet (29). Wie eine Quelle "Page Six" verriet, teilen sich der Schauspieler und der Musiker denselben Stylisten, Taylor McNeil. Ursprünglich sei Lamars Schlaghose eine Idee für den Schauspieler gewesen, heißt es beim Klatschportal der "New York Post".

Kendrick Lamar wird am 9. Februar in New Orleans das musikalische Highlight bei der Halbzeitshow des Super Bowl sein. Für den US-Rapper ist es nicht die erste Erfahrung bei dem Football-Megaevent.

Lamar stylte die Hose bei seinem großen Auftritt mit einer maßgeschneiderten College-Jacke von Martine Rose, einer umgedrehten Cap mit Diamant-Brosche im Wert von umgerechnet 65.000 Euro, einem schwarzen T-Shirt, schwarzen Lederhandschuhen, Nike-Sneakern und einer massive "A"-Kette.

Der Griff zur Schlaghose ist sicher nicht die mutigste Entscheidung, die Lamar an diesem Abend getroffen hat. Seine Show war durchtränkt von politischen Anspielungen, seinem andauernden Diss mit Drake (38) und zahllosen Hinweisen auf die Schwarze Kultur. Gerade deshalb ist der Kontrast zur ungewöhnlichen Hosenform so interessant, oder wie es ein Twitter-User beschrieb: "Ich kann nicht glauben, dass Kendrick all das in den extremsten Hannah-Montana-Bootcut-Jeans gemacht hat, die ich seit Jahren gesehen habe."

can’t believe kendrick did all that in the most hannah montana lookin bootcut jeans i’ve seen in years

— julia (@gingahninjaa) February 10, 2025