Er will junge Wähler erreichen Kennedy-Enkel Jack Schlossberg wird „Vogue“-Politikkorrespondent

JFK-Enkel Jack Schlossberg ist jetzt politischer Korrespondent der "Vogue". (ncz/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 12:55 Uhr

Jack Schlossberg wurde in eine der bekanntesten Politik-Dynastien der USA geboren und begeistert auf TikTok mit seinen aberwitzigen Videos. Jetzt wird der Enkel des legendären US-Präsidenten John F. Kennedy politischer Korrespondent der "Vogue".

Wer in den vergangenen Monaten auf der Plattform TikTok unterwegs war, ist an den urkomischen und teils aberwitzigen Videos von Jack Schlossberg (31) wohl kaum vorbeigekommen. In der Generation Z ist der einzige Enkelsohn des legendären US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) längst zur Ikone geworden. Das US-Magazin "Vogue" hat den Sohn von Caroline Kennedy (66) im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2024 jetzt zu seinem politischen Korrespondenten ernannt.

Jack Schlossberg hat drei Ivy-League-Abschlüsse

Und das nicht ohne Grund: Schlossberg wurde nicht nur in eine der bekanntesten politischen Familien der Vereinigten Staaten hineingeboren, der 31-Jährige hat auch einen Bachelor-Abschluss der Yale University in Geschichte und studierte Jura und Wirtschaft an der Harvard University. Während des Studiums arbeitete er unter anderem für das Bureau of Oceans and International Environmental Scientific Affairs des US-Außenministeriums. Seine Mutter Caroline ist US-Botschafterin in Australien.

Er will junge Wähler erreichen

Schlossberg sei "inspiriert vom Erbe meiner Familie im öffentlichen Dienst", zitiert ihn die "Vogue". "Ich nehme das sehr ernst, und ich möchte auf meine Weise dazu beitragen. Ich habe große Träume, aber ich weiß auch, dass ich versuche, heute etwas Positives zu bewirken." Neben einem langen Interview mit Schlossberg veröffentlichte das Magazin auch ein Fotoshooting, auf den Bildern ist der 31-Jährige in Hemd und Krawatte gekleidet und posiert in einem Bürogebäude.

Als politischer Korrespondent für die "Vogue" will der JFK-Enkel mit einem Mix aus Expertise und seiner Persönlichkeit ein junges Wählerpublikum erreichen – besonders in einem "ernsten Moment der amerikanischen Politik, in dem viele das Gefühl haben, dass die Demokratie selbst auf dem Spiel steht". In amüsanten, aber informativen Videos, werde er über die Nachrichten aus Washington berichten – von der Präsidentschaftsdebatten bis hin zu Entscheidungen des Supreme Courts.

"Wenn man die Leute auffordert, über etwas Ernstes nachzudenken, muss man es unterhaltsam oder lustig gestalten", sagt Schlossberg. "Man kann die Leute nicht einfach damit bombardieren, wie schlecht die Dinge sind. Man muss den Dingen, die man für wichtig hält, etwas Positives und gute Energie verleihen. Das ist die einzige Strategie, die ich habe."

Sein Großvater, John F. Kennedy, sei sein "Held", sagt Schlossberg im Interview mit der "Vogue". Er sei "eine Blaupause dafür, wie der Progressivismus in Amerika funktionieren kann und wie Amerika die Welt auf positive, optimistische und wissenschaftsorientierte Weise anführen kann". Besonders am Herzen läge ihm das Thema Klimawandel.

Jack Schlossberg ist eine TikTok-Ikone

In den vergangenen Monaten hat sich Schlossberg schon mehrfach offen zur politischen Lage in den USA geäußert und keinen Hehl um seine Meinung gemacht. So beleidigte er im Mai seinen Onkel zweiten Grades und parteilosen Präsidentschaftskandidaten, Robert F. Kennedy Jr. (70), offen in einer Reihe von Instagram-Videos in typisch witziger Manier. Aus seiner Unterstützung für den Demokraten Joe Biden (81) macht er kein Geheimnis.

In den sozialen Medien ist Jack Schlossberg längst zur Ikone geworden: Auf TikTok und Instagram erhält der JFK-Enkel für seine Videos hunderttausende Views. Darin singt er etwa zu Rihannas "Pon de Replay", während er mit Kinderspielzeug hantiert, oder informiert im Bett liegend darüber, dass die Italiener eigentlich gar nicht die Erfinder der Pasta sind. Es dürfte aber auch die atemberaubende optische Ähnlichkeit zu seinem verstorbenen Onkel John F. Kennedy Jr. (1960-1999) sein, die die Generation Z begeistert. Schlossberg selbst sagt im "Vogue"-Interview: "Ich habe einfach eine gute Zeit. Ich bin ein lustiger, verrückter Typ."

Jack Schlossberg wurde 1993 als jüngstes von drei Kindern des Künstlers Edwin Schlossberg (78) und Caroline Bouvier Kennedy geboren. Letztere ist das einzige überlebende Kind von John F. Kennedy und Jackie Kennedy Onassis (1929-1994).