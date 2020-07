Keno Rüst über Gerda Lewis: „Sie ist egoistisch“

Keno Rüst lässt an seiner Ex kein gutes Haar. Die ehemalige "Bachelorette" steht seit letzter Woche in den Schlagzeilen, nachdem sie sich heftig mit ihren Freundinnen verkrachte und diese sie aus dem gemeinsamen Hotel warfen.

Anschließend warfen ihr die Mädels vor, sie jahrelang gegeneinander aufgebracht und belogen zu haben. Einer, der sich den negativen Meinungen über die Influencerin nun anschließt, ist ihr Ex-Freund Keno, den sie in der Kuppel-Show „Bachelorette“ kennengelernt hat. „Es wundert mich jetzt, dass die Mädels erst so spät darauf kommen, wie Gerda ist“, sagte er gegenüber RTL.

Quelle: instagram.com

Er hat eine andere Gerda kennengelernt

Seine Beziehung mit der Blondine sei gescheitert, weil sie abseits der Kameras neue Seiten von sich offenbart habe, von denen er nichts geahnt hatte. „Wir hatten unsere Differenzen. Ich habe sie bei der ‚Bachelorette‘ ganz anders kennengelernt. Sehr, sehr positiv. Aber später habe ich ein paar schlechte Eigenschaften kennengelernt“, wie Keno verraten hat. Genau damit sei er letztendlich nicht klargekommen.

„Die Mädels und ich sind zu dem Entschluss gekommen, dass Gerda zu leichtem Narzissmus neigt, sehr egoistisch ist, wenig Empathie hat“, lautete sein gnadenloses Urteil.

Er wünscht ihr nur das Beste

Trotzdem wünscht er seiner Ex nur das Beste und hofft, dass sie etwas aus dem Vorfall lernt. „Wir hatten eine coole, schöne Zeit. Wir haben uns kennengelernt, aber ich habe halt wirklich gemerkt, wie Gerda ist, und dass wir so unterschiedlich sind.“(Bang)