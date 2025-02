Rote Rosen und Kino-Date Kylie Jenner und Timothée Chalamet feiern Valentinstag in Berlin Auch wenn Timothée Chalamet am Valentinstag Termine hatte, musste seine Freundin Kylie Jenner nicht alleine bleiben. Es stellt sich die Frage: War das seine Filmpremiere oder ein ganz besonderes Kino-Date in der deutschen Hauptstadt?