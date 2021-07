Kerry Katona hofft, dass ihre vierte Ehe diesmal länger hält

23.07.2021 16:49 Uhr

Kerry Katona hat enthüllt, dass sie möchte, dass ihre vierte Hochzeit zu einer dauerhaften "Partnerschaft" führt. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist mit dem Fitnesstrainer Ryan Mahoney verlobt.

Nach ihren drei gescheiterten Ehen mit Brian McFadden, Mark Croft und dem verstorbenen George Kay, fühlt sich Kerry mental endlich am richtigen Ort angelangt, um zu heiraten und für immer mit ihrem Mann zusammen zu bleiben.

Kerry Katona will nichts überstürzen

Die 40-jährige Kerry und der 32-jährige Ryan planen, zusammen durchzubrennen und den Bund fürs Leben vor nur wenigen Leuten zu schließen. Bei der Zeremonie werden auch Kerrys fünf Kinder mit dabei sein.

Katona ist zuversichtlich, dass ihre Beziehung von Dauer sein wird, weil sie endlich gelernt hat, sich selbst zu lieben, bevor sie mit ihrem Verlobten zusammenkam. In einem Interview mit „Loose Women“ am Freitag (23. Juli) verriet die Prominente: „Wir haben es überhaupt nicht eilig zu heiraten.“

Sie hat aus ihren Fehlern gelernt

Ryan hat sogar selbst gesagt, dass das überbewertet ist. Für mich nenne ich ihn gerne meinen Ehemann, er nennt mich gerne seine Frau. Wir haben es nicht eilig. Wenn die Zeit gekommen ist, steigen wir in ein Flugzeug und fliegen weg. Der Unterschied in meiner Beziehung – ich war zwei Jahre lang Single – ist, dass ich lernen musste, mich zu lieben und mich und meine Fehler und das, was ich erreicht habe, zu akzeptieren…“

Abschließend sagte sie: „Früher habe ich mich darauf verlassen, dass die Männer mich glücklich machen. Jetzt mache ich mich selbst glücklich, Ryan bereichert es. Ich will keine Hochzeit, ich will eine Ehe, ich will eine Partnerschaft.“ (Bang)