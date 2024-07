Zweite Staffel von "UnPrisoned" Kerry Washington verpasst wegen Corona-Infektion Premiere

17.07.2024

Ausgerechnet Hauptdarstellerin Kerry Washington fehlte bei der Premiere zur zweiten Staffel von "UnPrisoned". Die Schauspielerin muss wegen einer Corona-Infektion zu Hause bleiben.

Kerry Washington (47) hat aufgrund einer Corona-Infektion die Premiere für die zweite Staffel von "UnPrisoned" verpasst. Das teilte die US-amerikanische Schauspielerin am Dienstag (16. Juli) auf Instagram mit. Statt vor Ort auf dem roten Teppich in New York, feierte die Hauptdarstellerin der Serie bei sich zu Hause.

"Bin nicht sicher, was schlimmer ist"

Neben der Krankheit mache ihr auch die Angst, etwas auf der Veranstaltung zu verpassen, zu schaffen. "Ich bin mir nicht sicher, was gerade schlimmer ist, COVID oder FOMO", schreibt die Schauspielerin weiter. Auch aus dem mit der Nachricht geteilten Bild kommt ihre Frustration zum Ausdruck: Die 47-Jährige vergräbt ihren Kopf in den Händen.

Von ihrem Zuhause aus sendet Washington dem übrigen Cast der Dramedy-Serie ihren Support. "Ich liebe unsere 'UnPrisoned'-Familie so sehr", schwärmt sie. Sie sei sehr traurig darüber, nicht persönlich die "fantastische Besetzung und Crew" feiern zu können und habe bereits "viel zu viele Tränen vergossen". Dennoch freue sie sich über den Staffelstart: "Ich bin unglaublich stolz und aufgeregt auf Staffel 2!"

Zweite Staffel erscheint am 17. Juli

Für ihre private Feier machte es sich Washington mit einer großen Schüssel Popcorn und einem Glas Cranberrysaft gemütlich. Die Show werde sie wie alle Fans am heutigen Mittwoch (17. Juli) auf der Streamingplattform "Hulu" ansehen, ergänzt sie. In "UnPrisoned" verkörpert die Schauspielerin die Therapeutin und alleinerziehende Mutter Paige Alexander. Delroy Lindo (71) spielt ihren Mann Edwin Alexander, der nach 17 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und bei ihr und ihrem Sohn einzieht.

Washington ist neben ihrer Hauptrolle als eine der leitenden Produzenten an Bord. Die erste Staffel der Serie erschien im März des vergangenen Jahres. Im November 2023 berichtete "Deadline", dass die Show eine zweite Staffel bekommen wird.