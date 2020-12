10.12.2020 13:28 Uhr

Kerstin Ott: “Tiere sind kein Geschenk!“

Als stolze Hunde- und Katzenmama hat Kerstin Ott schon mehrfach beweisen, dass ihr Tiere ganz besonders am Herzen liegen. Mit ihrem neusten Instagram-Post dürfte die Schlagersängerin ihre Fans allerdings überrascht haben.

Kerstin Ott (38) und ihre Lebensgefährtin Karolina bekommen regelmäßig neuen Familienzuwachs. Erst vor wenigen Monaten hat sich das Duo dazu entschlossen, zwei weitere Katzen aus einem Tierheim zu adoptieren. Neben den Samtpfoten präsentiert die Sängerin auf ihrem Instagram-Account aber auch immer wieder stolz ihren süßen Labrador Jakob.

Wichtiger Appell vor Weihnachten

Eins steht also fest: Tiere liegen der 38-Jährigen Schlagerkönigin ganz besonders am Herzen. Kurz vor Weihnachten richtet sich die Künstlerin daher mit einem wichtigen Appell an ihre Follower und bittet ihre Fans darum, ihren Liebsten keine Tiere als Geschenk unter den Tannenbaum zu legen! Verwunderlich, schließlich gibt es doch nichts Schöneres, als Vierbeinern ein neues zuhause zu schenken, oder etwa doch nicht?

Die Freude über das Tier hält meist nur kurz

Kerstin Ott hat jedenfalls gute Argumente dagegen: “Tiere unterm Weihnachtsbaum…. eine Idee, die so viele Tiere zu einem ‚Ding‘ einem ‚Sachgegenstand‘ macht. Schön mit Schleife verziert, wie ein Weihnachtspaket als Überraschung für das Kind. Zwei Wochen Freude. Und dann? Es ist ja total lästig ‚damit‘ raus zu gehen. Und wieso kümmert sich eigentlich das Kind nicht darum?? Schließlich hat es sich doch so sehr einen Hund gewünscht?!“, regte die Sängerin ihre Anhänger zum Nachdenken an.

Kerstin Ott ist besorgt

“Ganz klar: das Vieh muss weg. Nur wohin? Alle Freunde im besten Fall abgeklappert und festgestellt das das nichts wird, ist wohl das Tierheim die beste Lösung. Oder vielleicht doch einfach an den nächsten Baum binden? Schließlich stellen die Leute im Tierheim ja bestimmt unangenehme Fragen. Egal. Hauptsache weg mit dem lästigen Anhängsel“, so die Musikerin. Liebende Hunde- und Katzenbesitzer dürften diese Worte wohl zutiefst berühren. Besonders in der eisigen Winterkälte droht den Tieren nach dem Aussetzen nämlich ein qualvoller, einsamer Tod.

“Peta“ meldet erschreckende Zahlen

“Es macht mich so sauer, dass Menschen so sein können. Bitte, verschenkt keine Tiere zu Weihnachten!“, forderte Kerstin Ott abschließend. Die Follower hatten dem wenig entgegenzusetzen. “Tiere sollte man generell nicht verschenken. Zu keinem Anlass“, bemerkte zum Beispiel ein Fan.

Neben Kerstin Ott raten insbesondere während der Adventszeit auch immer wieder Tierschutzorganisationen mit öffentlichem Kampagnen davon ab, Tiere zu verschenken. Zuletzt meldete “PETA“ erschreckende Zahlen. Im Monat Januar nahmen demnach die Abgaben von Hunden in Großstadt-Tierheimen in den vergangenen Jahren, um bis zu 40 Prozent- und bei Katzen sogar um bis zu 50 Prozent zu. Traurig aber wohl wahr… (JuC)