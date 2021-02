Kerzenmeer vor dem Weißen Haus: Joe Biden erinnert an die Corona-Toten

23.02.2021 11:00 Uhr

In einem Meer aus weißen Kerzen gedachten das US-Präsidentenpaar und das Vizepräsidentinnenpaar der 500.000 Corona-Toten in den USA.

US-Präsident Joe Biden (78), First Lady Jill Biden (69), Vizepräsidentin Kamala Harris (56) und ihr Ehemann Douglas Emhoff (56) gedachten am Montagabend vor dem Weißen Haus der mehr als 500.000 Corona-Opfer in den USA. Auf den Treppenstufen des Amts- und offiziellen Regierungssitzes des Präsidenten der Vereinigten Staaten leuchteten unzählige weiße Kerzen.

Mehr Tote als in drei Kriegen

„Mit dem heutigen Tag markieren wir einen wirklich düsteren, schmerzhaften Meilenstein – 500.071 Tote“, schreibt Joe Biden auch auf Instagram. Damit seien in einem Jahr durch die Pandemie mehr Amerikaner gestorben, „als im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und Vietnamkrieg zusammen“, heißt es weiter. Mehr Menschen seien diesem Virus zum Opfer gefallen, als in jeder anderen Nation der Erde. „Die Menschen, die wir verloren haben, waren außergewöhnlich“, so der US-Präsident.

Vizepräsidentin Kamala Harris postete ebenfalls ein Foto der Szenerie auf Instagram. „Amerikanische Familien haben durch Covid-19 mehr als 500.000 Söhne und Töchter, Mütter und Väter verloren. Heute und jeden Tag erinnern wir an sie und kämpfen für sie“, schrieb sie.

Dunkel gekleidet, mit schwarzen Masken, gesenkten Häuptern und gefalteten Händen begingen die beiden eine Schweigeminute. Danach spielte eine Militärkapelle das Lied „Amazing Grace“.