Stars Kesha setzt sich für mehr Authentizität ein

Kesha - IHeartRadio Can't Cancel Pride 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 09:00 Uhr

Kesha hat sich über die Bedeutung von Authentizität in einer Welt geäußert, die ihrer Meinung nach zunehmend auf kuratierte Perfektion ausgerichtet ist.

Die 38-jährige Sängerin äußerte sich während einer Podiumsdiskussion beim South by Southwest in Austin, Texas, wo sie sich mit der Dating-App Feeld für die Veranstaltung „Fighting Loneliness in Our Digital World“ zusammengetan hat. Sie sagte: „Die attraktivste Schwingung, die ein Mensch ausstrahlen kann, ist nicht Perfektion, sondern Authentizität.“

Feeld, das sich selbst als Plattform für „aufgeschlossene Individuen“ beschreibt, ermutigt seine Nutzer, ihre Wünsche ohne Scham zu äußern – ein Konzept, das offenbar mit Keshas Werten übereinstimmt. Im Gespräch mit ‚People‘ nach der Podiumsdiskussion erklärte die Sängerin: „Manchmal sieht man sich Bilder an, die mit Photoshop bearbeitet wurden, und alles ist so symmetrisch und so aufpoliert, dass es einfach seltsam aussieht. Das liegt daran, dass Perfektion eigentlich ziemlich unnatürlich ist.“

Seit ihrem Durchbruch vor mehr als 15 Jahren mit dem Song ‚Tik Tok‘ ist Kesha eine lautstarke Verfechterin der Inklusivität, insbesondere für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Ihre Leidenschaft für Akzeptanz sei dadurch geprägt worden, dass sie in ihrer Jugend „einen Mangel an Inklusion und einen Mangel an Akzeptanz“ erlebt hat.